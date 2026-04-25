Мощный торнадо в США - ВИДЕО
В американском штате Оклахома мощный торнадо травмировал не менее 10 человек.
Как передает Day.Az, стихия прошла рядом с авиабазой ВВС США "Вэнс", нанеся незначительный ущерб. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.
Всего за один только вечер 23 апреля от Оклахомы до Айовы зафиксировали 17 торнадо, в ряде штатов объявлены предупреждения.
