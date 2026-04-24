Восемь лет в пути: Серж Саргсян отмечает начало своего пешего эротического путешествия

Автор: Акпер Гасанов

Уникальное, однако, явление было зафиксировано сегодня в соседней Армении. Бывший карабахский комсомольский работник, затем карабахский сепаратист, а в итоге еще и третий президент Армении Сержик Саргсян решил напомнить о себе. При этом, повод для этого он нашел крайне специфический. Саргсян сделал пафосное заявление в связи с восьмой годовщиной своей отставки.

То есть, данный персонаж на полном серьезе считает важным не только для себя, но и для армянского общества послушать в очередной раз о том, как Никол Пашинян и сотни тысяч граждан страны послали его в пешее эротическое путешествие, устав от правления откровенно и абсолютно проворовавшегося, лживого прохиндея.

И было даже символично, что Саргсян начал свое обращение следующими словами:

"Я обращаюсь к вам не как политический деятель".

Правильно, Сержик, ты уже давно не политический деятель. Ты политический ноль. У тебя и у возглавляемой тобой Республиканской партии Армении антирейтинг в разы превышает рейтинг доверия.

Собственно, поэтому-то она и не участвует в нынешних парламентских выборах в качестве отдельной единицы. При этом, сделав очередной "финт ушами" Саргсян и его труппа сторонников активно поддерживают партию "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Да, вся надежда Сержа Саргсяна, как и Роберта Кочаряна, состоит в том, что каким-то волшебным образом удастся добиться смены власти в Армении. И, мечтая об этом, Саргсян озвучил сегодня поистине парадоксальную мысль.

"В своей жизни я принимал как правильные, так и ошибочные решения. Моим самым правильным и сложным решением было "нарушить свое же обещание" и в 2018 году баллотироваться на пост премьер-министра", - изрек он.

Что, в переводе с языка примитивной манипуляции на общедоступный, означает примитивное признание: "Я пытался продлить возможность править Арменией, но не из президентского, а из премьерского кресла".

Да, ключевой тезис Саргсяна представляет собой не просто субъективную оценку, а попытку переопределить саму логику событий. В реальности же именно этот шаг стал триггером массового недовольства. Общество восприняло его как стремление Сержика сохранить власть любой ценой, несмотря на ранее данные обещания не занимать пост премьер-министра. Нарушение политического слова стало символом системного кризиса доверия к власти.

И что вы думаете? Сегодня Саргсян вновь попытался вину за несбыточность своих планов возложить на ... армянский народ, который якобы не понял, что таким образом Сержик якобы пытался сохранить под армянской оккупацией территории Азербайджана. Мол, согласившись на отправку Саргсяна на политическую свалку, армянский народ согласился и на войну с Азербайджаном и на поражение в ней.

Сегодняшняя интерпретация Саргсяна - это классический пример ретроспективной легитимации: политик пытается представить собственную ошибку как стратегическую необходимость. Абсурд? Безусловно. Причем, по ряду причин. Во-первых, Сержик осознанно игнорирует структурные причины кризиса - коррупцию, стагнацию экономики, монополизацию власти и деградацию институтов. Эти факторы накапливались годами и в значительной степени определили уязвимость Армении.

Во-вторых, подобная аргументация подменяет причинно-следственные связи. Поражение в войне - это результат комплексных факторов, включая военную, дипломатическую и управленческую несостоятельность, а не прямое следствие смены власти. И, наконец, это попытка снять с себя политическую ответственность, что характерно для армянских элит, не привыкших к подлинной подотчетности.

Безусловно, сегодняшнее заявления Саргсяна вписываются в более широкую тенденцию - стремление бывших к реваншу. Эта стратегия строится на нескольких ключевых элементах: дискредитации действующей власти, включающих в себя апелляции к ностальгии и страхам общества. При этом совершенно очевидно, что само появление на армянской политической арене такого трагикомического персонажа как Серж Саргсян было абсурдом. И он самолично подтверждает это, регулярно делая поистине анекдотические, полностью оторванные от реальности заявления.