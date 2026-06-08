https://news.day.az/world/1840063.html Трамп обратился к Израилю и Ирану Президент США Дональд Трамп обратился к Израилю и Ирану на фоне продолжающегося обмена ударами между сторонами. Как передает Day.Az, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social. Трамп призвал обе стороны немедленно прекратить атаки и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Трамп обратился к Израилю и Ирану
Президент США Дональд Трамп обратился к Израилю и Ирану на фоне продолжающегося обмена ударами между сторонами.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.
Трамп призвал обе стороны немедленно прекратить атаки и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, в ночь на 8 июня Израиль нанес удары по ряду объектов нефтехимического комплекса в иранском городе Бендер-Махшехр в провинции Хузестан. В ответ подразделения Воздушно-космических сил КСИР Ирана атаковали нефтехимические предприятия в израильской Хайфе.
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