https://news.day.az/world/1839948.html Настоящий размер Солнца - ВИДЕО В сети распространились кадры сравнения Солнца и Земли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Настоящий размер Солнца - ВИДЕО
В сети распространились кадры сравнения Солнца и Земли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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