Азербайджанское посольство откроется в Португалии

В Португалии будет учреждено посольство Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

В частности, комитет рассмотрел законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (город Лиссабон)" и рекомендовал его к вынесению на пленарное заседание парламента.