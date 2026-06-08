https://news.day.az/politics/1840028.html Азербайджанское посольство откроется в Португалии В Португалии будет учреждено посольство Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
Азербайджанское посольство откроется в Португалии
В Португалии будет учреждено посольство Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.
В частности, комитет рассмотрел законопроект "Об учреждении Посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (город Лиссабон)" и рекомендовал его к вынесению на пленарное заседание парламента.
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