Азербайджан усиливает экономические связи на ПМЭФ

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провёл ряд встреч в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, в рамках форума азербайджанская делегация встретилась с исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Фёдором Щукиным. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.

Также в рамках форума состоялась встреча с председателем Правительства Республики Дагестан Магомедом Рамазановым. На переговорах были обсуждены вопросы расширения экономических и торговых связей между Азербайджаном и Дагестаном, стимулирования инвестиций, более эффективного использования логистических возможностей и перспективы развития межрегионального сотрудничества. Было отмечено, что расширение деятельности Межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации может способствовать дальнейшему развитию взаимодействия.

На встрече с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Владимиром Ильичевым состоялся обмен мнениями о деятельности, осуществляемой в рамках Азербайджано-российской межправительственной государственной комиссии, а также о перспективах развития межрегиональных связей. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сфере привлечения взаимных инвестиций, расширения торговых связей и реализации совместных проектов. Кроме того, российской стороне был представлен перечень продукции, обладающей экспортным потенциалом, для расширения экспортного сотрудничества и увеличения объёмов экспорта.

На встрече с заместителем министра торговли Турецкой Республики Сезаи Учармаком было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких отношений в экономической сфере. Стороны обсудили увеличение товарооборота, расширение сотрудничества в сферах электронной коммерции, инвестиций и логистики, укрепление связей между деловыми кругами, реализацию транспортных проектов и возможности осуществления новых проектов, представляющих взаимный интерес.

На встрече с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических связей, возможности сотрудничества в промышленной сфере и расширения взаимодействия между национально-культурными объединениями.

Стороны подчеркнули, что наряду с развитием экономических отношений гуманитарное и культурное сотрудничество также способствует укреплению межрегионального партнёрства.

В ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью. Особое внимание было уделено укреплению транспортно-логистических связей, расширению экономического сотрудничества в Каспийском регионе, увеличению товарооборота и развитию контактов между деловыми кругами.

Эльнур Алиев также встретился с первым заместителем губернатора Красноярского края и руководителем администрации губернатора Сергеем Пономаренко. В ходе встречи обсуждались вопросы развития торгово-экономического и промышленного сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения межрегиональных связей. Стороны рассмотрели существующие возможности для развития взаимодействия по различным направлениям и обменялись мнениями о механизмах и инструментах, способствующих повышению эффективности сотрудничества.