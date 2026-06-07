https://news.day.az/sport/1839857.html Футболист "Карабаха" удивил болельщиков публикацией из Бразилии - ФОТО Защитник "Карабаха" Матеус Силва привлек внимание болельщиков публикацией в социальных сетях. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский футболист поделился фотографией, сделанной на родине, и сопроводил ее теплыми словами в адрес своего друга. "Спасибо за твою великолепную работу и искреннюю дружбу.
Футболист "Карабаха" удивил болельщиков публикацией из Бразилии - ФОТО
Защитник "Карабаха" Матеус Силва привлек внимание болельщиков публикацией в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский футболист поделился фотографией, сделанной на родине, и сопроводил ее теплыми словами в адрес своего друга.
"Спасибо за твою великолепную работу и искреннюю дружбу. Не каждому удается оставить после себя такой прекрасный след. Пусть Бог хранит и благословляет тебя, мой друг!", - написал Силва.
Однако наибольший интерес у подписчиков вызвал не текст публикации, а деталь на фотографии. На снимке, сделанном в Бразилии, внимательные пользователи заметили логотип "Карабаха", который оказался на заднем плане.
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