Футболист "Карабаха" удивил болельщиков публикацией из Бразилии

Защитник "Карабаха" Матеус Силва привлек внимание болельщиков публикацией в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский футболист поделился фотографией, сделанной на родине, и сопроводил ее теплыми словами в адрес своего друга.

"Спасибо за твою великолепную работу и искреннюю дружбу. Не каждому удается оставить после себя такой прекрасный след. Пусть Бог хранит и благословляет тебя, мой друг!", - написал Силва.

Однако наибольший интерес у подписчиков вызвал не текст публикации, а деталь на фотографии. На снимке, сделанном в Бразилии, внимательные пользователи заметили логотип "Карабаха", который оказался на заднем плане.