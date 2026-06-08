https://news.day.az/world/1839965.html Массовая драка в Ереване - ВИДЕО Массовая драка произошла в Ереване. Как передает Day.Az, кадры драки распространились в социальных сетях. Сообщается, что причиной жесткого столкновения стал конфликт местных жителей из-за политических разногласий.
Массовая драка в Ереване - ВИДЕО
Массовая драка произошла в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры драки распространились в социальных сетях.
Сообщается, что причиной жесткого столкновения стал конфликт местных жителей из-за политических разногласий.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре