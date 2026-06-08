Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать мирный договор

Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

По его словам, Ереван продолжит продвижение мирной повестки, включая делимитацию границы, разблокирование коммуникаций и развитие экономического сотрудничества с Баку.

Григорян также отметил, что парафирование мирного соглашения и прошлогодний саммит в Вашингтоне открыли новые возможности для региональной связанности.