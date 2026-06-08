https://news.day.az/world/1839959.html Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать мирный договор - Григорян Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.
Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать мирный договор - Григорян
Армения рассчитывает в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать мирный договор с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.
По его словам, Ереван продолжит продвижение мирной повестки, включая делимитацию границы, разблокирование коммуникаций и развитие экономического сотрудничества с Баку.
Григорян также отметил, что парафирование мирного соглашения и прошлогодний саммит в Вашингтоне открыли новые возможности для региональной связанности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре