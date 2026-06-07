В сеть утекли новые подробности о Samsung Galaxy S27 Pro

Будущий смартфон Samsung Galaxy S27 Pro может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на новые утечки о еще не представленном устройстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, модель оснастят экраном диагональю около 6,5 дюйма, что сделает ее заметно компактнее Galaxy S27 Ultra. При этом версия Ultra, согласно предыдущим слухам, получит батарею емкостью от 5200 до 5500 мАч.

Ожидается, что Galaxy S27 Pro будет построен на том же процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, что и флагманский Galaxy S27 Ultra. Благодаря меньшему дисплею и возможной оптимизации энергопотребления разница в автономности между устройствами может оказаться минимальной.

Также сообщается, что Galaxy S27 Pro может получить те же основной и сверхширокоугольный сенсоры, которые готовятся для версии Ultra, а также 50-мегапиксельную телефотокамеру с 3,5-кратным оптическим увеличением. При этом Galaxy S27 Ultra, по слухам, откажется от отдельного 10-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным зумом в пользу кадрирования изображения с основного 200-мегапиксельного сенсора.

По данным утечек, Samsung по-прежнему будет позиционировать Galaxy S27 Ultra как главный камерофон линейки, однако версия Pro может стать более практичным вариантом для большинства пользователей.