https://news.day.az/world/1839859.html Французская разведка помогает властям Армении блокировать критику в интернете - СМИ Французская газета Le Journal du Dimanche утверждает, что сотрудники подразделения VIGINUM участвуют в мониторинге и блокировке в сети материалов, которые противоречат официальной позиции властей Армении.
Французская разведка помогает властям Армении блокировать критику в интернете - СМИ
Французская газета Le Journal du Dimanche утверждает, что сотрудники подразделения VIGINUM участвуют в мониторинге и блокировке в сети материалов, которые противоречат официальной позиции властей Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на издание, особое внимание уделяется публикациям, содержащим критику правительства и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Сообщается, что информация компрометирующего характера в отношении главы армянского правительства теперь проходит через дополнительные механизмы фильтрации.
Официальных комментариев со стороны армянских или французских властей по данным утверждениям на данный момент не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре