Французская разведка помогает властям Армении блокировать критику в интернете

Французская газета Le Journal du Dimanche утверждает, что сотрудники подразделения VIGINUM участвуют в мониторинге и блокировке в сети материалов, которые противоречат официальной позиции властей Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание, особое внимание уделяется публикациям, содержащим критику правительства и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сообщается, что информация компрометирующего характера в отношении главы армянского правительства теперь проходит через дополнительные механизмы фильтрации.

Официальных комментариев со стороны армянских или французских властей по данным утверждениям на данный момент не поступало.