В Армении выявили факты подкупа избирателей

В Армении выявлены случаи подкупа избирателей в преддверии парламентских выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

"Получены фактические данные о случаях дачи предвыборных взяток ряду жителей Лорийской области кандидатом в депутаты от альянса партий "Сильная Армения" при условии голосования в пользу указанного альянса на выборах в Национальное собрание", - заявили в Комитете.

Отмечается, что задержан ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия.