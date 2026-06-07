https://news.day.az/armenia/1839820.html В Армении выявили факты подкупа избирателей - ВИДЕО В Армении выявлены случаи подкупа избирателей в преддверии парламентских выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.
В Армении выявили факты подкупа избирателей - ВИДЕО
В Армении выявлены случаи подкупа избирателей в преддверии парламентских выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.
"Получены фактические данные о случаях дачи предвыборных взяток ряду жителей Лорийской области кандидатом в депутаты от альянса партий "Сильная Армения" при условии голосования в пользу указанного альянса на выборах в Национальное собрание", - заявили в Комитете.
Отмечается, что задержан ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия.
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