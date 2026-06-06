В Баку завершился первый день Фестиваля классических и скоростных автомобилей

6 июня в Баку стартовал фестиваль Classics & Supercars.

Как передает Day.Az, двухдневный фестиваль проходит в Национальном приморском парке и организован совместно Автомобильной федерацией Азербайджана (ААФ) и компанией Nazar Holdings.

В течение двух дней на Бакинском бульваре будет представлена ​​выставка классических автомобилей, суперкаров и спортивных автомобилей.

На выставке представлена ​​автомобильная коллекция Азербайджанской автомобильной федерации, а также автомобили автовладельцев, зарегистрированных для участия в мероприятии.

Представленные на фестивале классические автомобили - это транспортные средства, произведённые до 1986 года. Классические автомобили являются редкими образцами техники, отражающими историю и этапы развития автомобильной промышленности. Эти машины бережно сохраняются, реставрируются и демонстрируются коллекционерами и любителями автомобилей.

На фестивале, наряду с ретроавтомобилями, представлены различные виды спортивных автомобилей и суперкаров, отличающихся мощными двигателями и современными технологиями.

Посетители фестиваля получают возможность ознакомиться здесь как с современными автомобилями, отличающимися высокой скоростью и инновационными технологиями, так и с ретроавтомобилями, ценность которых определяется их историей и изысканным дизайном.

Фестиваль продолжится 7 июня с 11:00 до 16:00.