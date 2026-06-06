Азербайджанские дзюдоистки завоевали две медали в первый день Кубка Европы в Таллине

В первый день европейского турнира по дзюдо серии European Open среди взрослых, проходящего в столице Эстонии Таллине, сборная Азербайджана завоевала две награды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, обе медали в копилку нашей команды принесли женщины-дзюдоистки:

Фидан Ализаде (-63 кг) уверенно дошла до финала и завоевала серебряную медаль.

Мадина Кайсинова (+78 кг) успешно выступила в утешительных схватках и поднялась на третью ступень пьедестала почета, выиграв "бронзу".

Завтра, во второй соревновательный день турнира в Таллине, в борьбу за медали вступят еще пять представительниц женской сборной Азербайджана.