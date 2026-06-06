https://news.day.az/world/1839757.html Массовые задержания в Армении за день до выборов - ВИДЕО Кандидата от блока Самвела Карапетяна "Сильная Армения" подозревают в подкупе избирателей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По версии следствия, более 100 жителей общины Арташат получили от 100 до 500 тысяч драмов (примерно от 270 до 1360 долларов США) за поддержку кандидата на выборах.
Массовые задержания в Армении за день до выборов - ВИДЕО
Кандидата от блока Самвела Карапетяна "Сильная Армения" подозревают в подкупе избирателей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По версии следствия, более 100 жителей общины Арташат получили от 100 до 500 тысяч драмов (примерно от 270 до 1360 долларов США) за поддержку кандидата на выборах.
В рамках расследования полиция задержала более 40 человек, которых подозревают в получении вознаграждения за голосование.
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