Массовые задержания в Армении за день до выборов

Кандидата от блока Самвела Карапетяна "Сильная Армения" подозревают в подкупе избирателей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По версии следствия, более 100 жителей общины Арташат получили от 100 до 500 тысяч драмов (примерно от 270 до 1360 долларов США) за поддержку кандидата на выборах.

В рамках расследования полиция задержала более 40 человек, которых подозревают в получении вознаграждения за голосование.