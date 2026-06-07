Туристы перечислили самые отвратительные города мира

Пользователи Reddit перечислили города мира, которые произвели на них отталкивающее впечатление. Наиболее часто путешественники упоминали крупные города США и Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лос-Анджелес производит очень тяжелое впечатление", - написал один из комментаторов. "Действительно, - согласился с ним другой. - В Лос-Анджелесе будто все либо гонятся за мечтой, либо восстанавливаются после достижения цели, либо застряли в пробке, балансируя между этими двумя крайностями".

Другие пользователи отмечали особенно зловещую атмосферу в Новом Орлеане, называли Сент-Луис "адом", Лас-Вегас - "выгребной ямой человечества", а Вашингтон - "Лос-Анджелесом для уродливых людей". Из городов за пределами Соединенных Штатов досталось Парижу - французскую столицу комментаторы сочли "фальшивой и ужасно грязной".