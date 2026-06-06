Азербайджан и Болгария готовятся подписать важные соглашения

Между Азербайджаном и Болгарией планируется подписание важных соглашений.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов в рамках своего визита в Гянджу.

Посол отметил, что отношения между Болгарией и Азербайджаном в последние годы динамично развиваются, и сотрудничество в энергетической сфере имеет стратегическое значение.

По его словам, в прошлом году Азербайджан обеспечил примерно две трети потребности Болгарии в газе. Дипломат также отметил, что в настоящее время ведется работа над проектом, предусматривающим передачу электроэнергии из возобновляемых источников между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что этот проект будет реализован в рамках четырехстороннего соглашения между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Согласно документу, планируется прокладка электрического кабеля для передачи энергии между странами.

Руслан Стоянов сообщил, что высокопоставленные официальные лица Болгарии в последние месяцы посетили Азербайджан, и ожидаются ответные визиты. По его словам, президент Болгарии планирует посетить Азербайджан в ближайшие месяцы, и в ходе этого визита предполагается подписание новых важных соглашений.

Посол добавил, что межгородские связи между Болгарией и Азербайджаном также развиваются. Напомнив, что Велико-Тырново и Шуша являются городами-побратимами, он отметил, что планируется закладка парка в Шуше.