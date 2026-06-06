Рэнди Коул об интересе азербайджанских студентов к обучению в США

Интерес азербайджанских студентов к обучению в США продолжает расти на фоне расширения образовательных программ, увеличения числа участников обменов и более активного продвижения американских университетов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам сотрудник по вопросам культуры посольства США в Азербайджане Рэнди Коул в ходе образовательной выставки США, проходящей в столице Азербайджана.

По его словам, мероприятие ежегодно объединяет представителей американских университетов, образовательных программ и выпускников, которые помогают абитуриентам получить более полное представление о системе высшего образования в США.

"Сегодня мы представляем свыше 40 университетов из более чем 5000 высших учебных заведений в Соединенных Штатах. Здесь также присутствуют представители EducationUSA и American Spaces, которые консультируют студентов и родителей по вопросам поступления", - отметил он.

Рэнди Коул подчеркнул, что особое внимание уделяется практической информации для абитуриентов.

"Мы подробно объясняем процесс подачи документов, требования к тестам и визовые процедуры. Это помогает студентам перейти от общего интереса к конкретным шагам по поступлению в американские университеты", - добавил он.

Представитель посольства также отметил, что американская система высшего образования предоставляет широкий выбор программ и возможностей.

"В США насчитывается более 5000 университетов - от крупных исследовательских центров до небольших колледжей. Это означает, что каждый студент может найти программу, соответствующую его интересам и возможностям", - сказал он.