https://news.day.az/sport/1839774.html Победительницей "Ролан Гаррос" стала 19-летняя россиянка Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"). Как передает Day.Az, в финальном матче 19-летняя спортсменка уверенно обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 30 лет.
Победительницей "Ролан Гаррос" стала 19-летняя россиянка
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос").
Как передает Day.Az, в финальном матче 19-летняя спортсменка уверенно обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
Благодаря этой победе Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 30 лет. Титул на "Ролан Гаррос" стал для россиянки первым в карьере на турнирах Большого шлема.
За победу в Париже теннисистка получила 2,8 миллиона евро призовых, поднялась на шестое место в мировом рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.
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