Победительницей "Ролан Гаррос" стала 19-летняя россиянка

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос").

Как передает Day.Az, в финальном матче 19-летняя спортсменка уверенно обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 30 лет. Титул на "Ролан Гаррос" стал для россиянки первым в карьере на турнирах Большого шлема.

За победу в Париже теннисистка получила 2,8 миллиона евро призовых, поднялась на шестое место в мировом рейтинге WTA и возглавила чемпионскую гонку сезона.