Извержение вулкана на Гавайях установилол мировой рекорд

Продолжающееся извержение на вершине вулкана в Национальном парке Гавайских вулканов установило новый рекорд по количеству эпизодов фонтанирования лавы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Извержение все еще продолжается, заявило Министерство внутренних дел США

Представляем вашему вниманию данное видео: