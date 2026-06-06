https://news.day.az/world/1839685.html Извержение вулкана на Гавайях установилол мировой рекорд - ВИДЕО Продолжающееся извержение на вершине вулкана в Национальном парке Гавайских вулканов установило новый рекорд по количеству эпизодов фонтанирования лавы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Извержение все еще продолжается, заявило Министерство внутренних дел США Представляем вашему вниманию данное видео:
Извержение вулкана на Гавайях установилол мировой рекорд - ВИДЕО
Продолжающееся извержение на вершине вулкана в Национальном парке Гавайских вулканов установило новый рекорд по количеству эпизодов фонтанирования лавы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержение все еще продолжается, заявило Министерство внутренних дел США
Представляем вашему вниманию данное видео:
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