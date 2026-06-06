Выборы без правил - что происходит в Армении накануне 7 июня

Автор: Лейла Таривердиева

Ожидалось, что выборы в Армении будут непохожими ни на какие другие, но чтобы до такой степени...

Сразу скажем, что обвинять в этом действующие власти не стоит. Балаганный тон задали процессу реваншисты. Оппозиция в лице Карапетяна и Кочаряна с самого начала обозначила за своей спиной внешнюю поддержку и начала действовать, исходя из этого. Когда Самвел Карапетян говорит "мы", он не имеет в виду себя с племянником, он говорит о себе и заинтересованной в смене власти в Армении державе - о России. Такие же намеки делает избирателям Роберт Кочарян, понимающий, что сам по себе ничего собой не представляет и ни на что не может рассчитывать. Впрочем, как и Карапетян. Но у Карапетяна хотя бы есть деньги.

Что будет происходить 7 июня, даже представить страшно. Это будет и балаган, и воскресный базар, и разборка без правил. Причем, все это будет происходить, независимо от того, проиграют реваншисты или победят. У них заготовлен сценарий на все варианты развития событий, и они этого не скрывают.

Никол Пашинян и его команда тоже не стараются больше казаться белыми и пушистыми. Премьер-министр вовсю использует административный ресурс против оппонентов и ограничивает возможности противников самыми изобретательными способами. Учитывая значимость выборов 7 июня для региона, такие шаги, возможно, и оправданы. Все понимают, что ради стабильности и безопасности Южного Кавказа нужно не допустить прихода к власти в Армении реваншистских сил. Когда на карту поставлено будущее, разглагольствования о "демократии" отступают на задний план. Пашинян обложил реваншистов и продолжает, образно выражаясь, перекрывать им кислород.

Более того, в ответ на "откровенность" пророссийской оппозиции, поддерживающая Никола Пашиняна сторона в лице США и Европы тоже перестала маскироваться. Умиляет, как Запад реагирует на действия официального Еревана - никак. Тот самый Запад, который с лупой следит за избирательными кампаниями в Азербайджане, закрывает глаза на административные шлагбаумы, выставляемые Ереваном перед оппозицией, на аресты представителей оппозиционного лагеря и прочие действия изобретательного армянского премьера.

Реваншисты очень надеялись на голоса армян диаспоры, особенно из России. Как известно, многие армяне, проживающие в России, имеют гражданство Армении, а значит, могут голосовать. Карапетян с Кочаряном строили расчет на их голоса, однако избирательные участки в других странах в этот раз организованы не были, и электорат оппозиции остался не у дел. В связи с этим еще несколько месяцев назад пошли разговоры об организации и финансировании доставки в Армению для голосования 100 тысяч российских армян. Звучало все это как-то несерьезно, но на Баграмяна 26 решили отнестись всерьез.

Накануне Министерство обороны Армении подтвердило факт вручения повесток для участия в 25-дневных военных сборах гражданам, приезжающим в страну в связи с выборами. Особенно касается это лиц мужского пола, въезжающих из России.

Военные сборы в 2026 году проводятся с 31 марта до 19 июня. Повестки вручаются прибывающим для участия в выборах гражданам на всех пограничных пунктах и в аэропорту Звартноц. Никуда не денешься, не хочешь на сборы - разворачивайся и уезжай обратно, если успеешь. А если не успеешь, будешь привлечен к ответственности. Потому что у гражданина Армении есть не только права, но и обязанности.

Нетрудно представить лица армян, которых встречает в аэропорту военная полиция. Они приехали "спасать" Армению, а тут...

Оппозиция подняла шум, рвала и метала, но не помогло. Минобороны спокойно подтвердило, что военная полиция помогает собирать граждан для "вовлечения в мероприятия по подготовке резервистов".

Помощник руководителя аппарата армянского премьера Тарон Чахоян тоже не стал ничего отрицать. "Граждане Армении, прибывающие за взятки из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется, будет привлечен к уголовной ответственности", - заявил он журналистам.

Эти новости, думается, заставят тех, кто еще только собирает чемоданы, снова их распаковать. Многие из них сбежали в свое время от войны и армии, и теперь становиться под ружье или попасться как уклонист - им не резон.

Надо сказать, Пашинян очень остроумно решил эту проблему, найдя лучший способ отбить у армян диаспоры желание "спасать" Армению.

Оппоненты Пашиняна менее изобретательны. Будучи людьми не бедными, они идут традиционным путем и не скупятся на предвыборные взятки. И Кочарян, и Царукян, и особенно Карапетян.

Правозащитник Даниел Иоаннисян заявил, что по всей республике происходит оптовая и розничная продажа избирателей. Случаи выявлены в Сюникской, Тавушской, Араратской, Ширакской, Армавирской, Лорийской областях и в различных административных районах Еревана. По словам эксперта, 83 процента выявленных Антикоррупционным комитетом случаев касаются партии "Сильная Армения", 13 процентов - партии "Процветающая Армения", и 4 процента - блока "Армения". Причем, "купля-продажа избирателей" не ограничивается пределами Армении. В процесс включены и граждане Армении, проживающие в России.

"Выявленная информация - это лишь малая часть общего объема. Чтобы дать представление об объеме, скажу, что, по данным Reuters, только на завоз избирателей из России планируется потратить 50 миллионов долларов", - заявил Иоаннисян, напомнив, что законы Армении предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет за получение избирательной взятки и до 8 лет за ее предоставление.

Армянские СМИ сообщают, что бывший глава Департамента по управлению государственным имуществом Арман Саакян задержан в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом по фактам дачи и получения избирательных взяток. Дело также возбуждено в отношении блогера Микаела Бадаляна, обещавшего гражданам Армении, проживающим в России, услуги в обмен на участие в очередных выборах в Национальное собрание. Расследование показало, что Бадалян организовывает перелет россиян с армянским паспортом в Армению в канун выборов. Всем желающим бесплатно предоставляются билеты туда и обратно.

Сообщается, что Антикоррупционный комитет получил достаточно фактических данных о случаях дачи предвыборных взяток проживающим в Российской Федерации сотням граждан Армении. В распоряжении следствия оказались скриншоты, на которых Бадалян предлагает оформить бесплатные авиабилеты из Москвы в Ереван на 4 июня.

Те, кто забыл, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и получили в четверг, 4 июня, повестки в ереванском аэропорту. Хотели бесплатно съездить на юг, а получилось как всегда.

Ранее Следственный комитет Армении арестовал на два месяца члена правления оппозиционной партии "Сильная Армения" Алексана Алексаняна. Алексанян был обвинен в подкупе 1400 человек с цель привлечения их на митинг Карапетянов. Следственный комитет сообщает, что с сентября 2025 года по май 2026 года Алексанян вербовал граждан для участия в митингах и демонстрациях, организованных партией "Сильная Армения". Как и предполагалось, взятки финансировались семейством Карапетянов. По данным следствия, с октября прошлого года по апрель нынешнего года на банковские счета руководимого Алексаняном НПО "По-нашему" были переведены 1,6 миллиарда драмов, 230 тысяч евро и 75 тысяч долларов. Они перечислялись из благотворительного фонда "Ташир", а также из ЗАО "Интего Энерго" и "Ташир Капитал", связанных с Самвелом Карапетяном.

В целом с февраля по май Антикоррупционный комитет Армении возбудил порядка 60 дел по фактам дачи избирательных взяток. Следствие по 34 из них заверено. Было задержано более 100 человек, 5 нарушителей объявлены в розыск.

Пожалуй, нынешние выборы для армянской оппозиции будут самыми дорогими. В финансовом отношении, разумеется.