https://news.day.az/officialchronicle/1839568.html Эмир Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Эмир Кувейта направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
С большой радостью передаю Вам искренние поздравления по случаю очередной годовщины Дня независимости Вашей дружественной страны. Пользуясь случаем, выражаю пожелания дальнейшего развития прочных отношений между нашими дружественными странами и народами.
Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, Азербайджанской Республике и ее дружественному народу - постоянного прогресса и процветания".
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