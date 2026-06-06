Завтра армяне будут выбирать между благополучием и дестабилизацией

Завтра, 7 июня, армянскому обществу предстоит сделать судьбоносный выбор: жить в долгосрочном мире, выстраивая прагматичные, а в дальнейшем и добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, или вновь окунуться в омут конфронтации с соседями, которая неминуемо обернется новой конфронтацией, масштабы последствий которой для самой же Армении в разы превысят итоги 44-дневной войны 2020 года. И от того, какими будут результаты парламентских выборов 7 июня, во многом зависит дальнейшее развитие ситуации в регионе Южного Кавказа: благополучие или дестабилизация.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, глава аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

По его словам, хотя список участников выборов и солидный, реально борьба за депутатские кресла развернется в это воскресение между партией "Гражданский договор", блоками "Сильная Армения" и "Армения".

"Каковы же их шансы, и с чем они идут на выборы? Давайте посмотрим. Правящая партия "Гражданский договор" (ГР) и ее лидер Никол Пашинян намерены получить мандат на продолжение политики мира с Азербайджаном (в том числе процесс делимитации границ, необходимость принятия новой Конституции) и Турцией, диверсификации отношений с ЕС и США, ослабления политической зависимости от России. При этом Никол Пашинян активно продвигает идею создания "Четвертой Республики". По его замыслу, это должна быть концептуально новая, суверенная и мирная государственность, адаптированная к меняющимся геополитическим реалиям региона. Проект предполагает отказ от мифического прошлого, глубокие реформы в политической, экономической и социальной сферах, призванные обеспечить Армении устойчивость и безопасность на фоне последних потрясений.

Данная стратегия вызывает оживленные дискуссии. Сторонники считают это необходимым шагом для модернизации страны, в то время как оппозиционные силы критикуют данный курс. Предвыборный лозунг партии - "Мир или война/реванш". Этот лозунг находит понимание в обществе и поддерживается значительной частью населения Армении, которое выступает против возобновления войны с Азербайджаном. При этом следует также принять во внимание сильную поддержку курса премьера Пашиняна со стороны США, Евросоюза и Турции", - сказал эксперт.

Что касается оппонентов Пашиняна, то тут расклад такой, отметил Мамедов.

Оппозиционный блок "Сильная Армения" - реальный конкурент ГД. СА - политическое объединение, созданное в начале 2026 года российско-армянским бизнесменом и главой группы компаний "Ташир" Самвелом Карапетяном. В апреле 2026 года "Сильная Армения" подписала меморандум о сотрудничестве с партией "Страна для жизни" (основана в 2021 году при поддержке Рубена Варданяна. Председателем партии является Мане Тандилян) для объединения ресурсов перед выборами.

Самвел Карапетян находится под уголовным преследованием и домашним арестом (по обвинению в призывах к захвату власти), в связи с чем его обращения транслируются на митингах в формате видеозаписей. Наряду с критикой власти Пашиняна, Карапетян внес во внутриполитическую повестку тему якобы согласия нынешней власти на возвращение 300 тысяч азербайджанцев в Армению. Представители альянса регулярно распространяют эту тему, в том числе и различные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, в социальных сетях.

Блок "Айастан" ("Армения", лидер Роберт Кочарян) участвует в выборах, под лозунгом "Вместе мы - сможем!". Данный альянс объединяет Армянскую революционную федерацию "Дашнакцутюн" и партию "АрАдж!" ("Вперед"). Социальная база блока - сторонники карабахского клана и члены партии "Дашнакцутюн".

В случае победы на выборах Роберт Кочарян обещает "гарантированный и достойный мир с Азербайджаном". Он заверяет, что Азербайджан, мол, "не будет нападать на Армению, которой я руковожу". Столь безапелляционное заявление Кочаряна, а также бравирование "дружескими отношениями" с Москвой негативно воспринимается подавляющим большинством населения Армении, которое испытало на себе беззаконие и разбазаривание национальных богатств страны при правлении Кочаряна и его преемника на этом посту Сержа Саргсяна.

На фоне этих претендентов очень маловероятны перспективы попасть в парламент партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого в силу его умственных способностей нарекли "Доди Гаго" ("Тупой Гаго"), и партии "Армянский национальный конгресс", продвигающей в премьер-министры Левона Зурабяна. Прочие партии и блоки не обладают ни социальной базой, ни соответствующими финансовыми возможностями для ведения успешной предвыборной кампании, подчеркнул Сохбет Мамедов.

"Все это позволяет сделать следующие выводы. На 18 мая текущего года в реестре Миграционной службы МВД Армении значатся 2 млн. 485 тыс. 232 избирателя. Не факт, что все они примут участие в выборах. Законодательством запрещено проводить голосование за пределами республики. Если учесть, что в настоящее время только в России проживает более полумиллиона армян, имеющих двойное гражданство, то этот список, с учетом также тех граждан Армении, которые временно выехали на заработки в Турцию, Европу и в страны СНГ, претерпит значительные изменения в сторону уменьшения. При таком раскладе шансы партии "Гражданский договор" одержать победу на выборах более высокие, ибо она, как заявил в ходе предвыборной кампании Никол Пашинян, рассчитывает заручиться поддержкой как минимум 750 тысяч избирателей", - сказал Сохбет Мамедов.

Оппозиционные ГД силы разрознены, отметил он. Попытка объединить электорат в единый блок не увенчалась успехом. Основной электорат Карапетяна и Кочаряна находится за пределами Армении - в России. Ранее СМИ писали о планах профинансировать отправку из РФ в Ереван 100 тысяч избирателей-армян в поддержку блоков "Сильная Армения" и "Армения". Однако даже при реализации такого плана оба блока совместно наберут не более 20-25 процентов голосов. И это при том, что для прохождения в парламент каждому блоку необходимо преодолеть барьер в 10 процентов. В любом случае, этот план уже начал рушиться. Решением правительства, прибывающие в эти дни из России в Армению граждане РА прямо в аэропорту задерживаются силами Минобороны с целью прохождения 25-дневных военных сборов. С какими бы целями не прибыли из РФ эти лица, в голосовании они точно принять участия не смогут, заметил наш собеседник.

"Ключевым фактором на предстоящих выборах станет позиция неопределившихся избирателей. При высокой явке они часто отдают предпочтение действующей власти. При низкой явке шансы оппозиции вырастают. Думается, стоит ожидать что явка избирателей на предстоящих выборах будет гораздо выше чем, в 2021 году. , что обеспечит партии "Гражданский договор" как минимум 50+ процентов голосов избирателей.

Таким образом, в будущем парламенте Армении по всей вероятности большинство депутатских мест сохранит за собой партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", а оставшиеся места распределят между собой "Сильная Армения" и "Армения", если каждый из них преодолеет 10-процентный барьер. Незначительные шансы попасть в парламент имеют также партии "Процветающая Армения" и "Армянский национальный конгресс".

Выводы эти сделаны на основе хода предвыборной кампании и результатов социальных опросов. Однако окончательное решение должны принять сами избиратели. Именно им предстоит сделать выбор между миром и возобновлением войны. Надеясь на преобладание здравого смысла в армянском обществе, можно предположить, что сторонники мира возьмут верх", - сказал глава аналитического центра "Иреван".