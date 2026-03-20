С огнем играете! Армянской оппозиции пора открыть глаза

Автор: Лейла Таривердиева

Лица, стремящиеся занять кресло Никола Пашиняна, суетятся, шумят, топают ножками, размахивают ручками, забывая задать самим себе самый главный вопрос: а будет ли со мной разговаривать Баку? Тот, кто считает этот вопрос второстепенным, сильно пожалеет, что не задал его себе вовремя. Потому что будущее Армении напрямую зависит от того, какими будут отношения с Азербайджаном. И это тем более важно в условиях рушащегося на глазах мирового порядка.

Отдают ли себе Роберт Кочарян и Самвел Карапетян (прочая мелочь не в счет) отчет о том, что им придется иметь дело с Баку? И не при участии группы поддержки в лице держав, как когда-то, а один на один.

Начнем с Кочаряна. Этот деятель стремится к власти, не думая о последствиях для Армении. В Азербайджане Кочарян считается военным преступником, в его отношении возбуждено уголовное дело. И азербайджанской стороне нет дела до того, что это будет "выбор армянского народа". В 1998 году Кочарян уже был "выбором" армянского народа, и тогда он тоже прорвался к власти, чтобы остановить попытки внезапно прозревшего Тер-Петросяна исправить то, что натворил. Теперь Кочарян идет на выборы под лозунгом исправления того, что "натворил" Пашинян. А именно - аннулирования мирного процесса, отказа от вашингтонских договоренностей и возвращения на повестку убийственного для Армении "карабахского вопроса".

Мы, конечно, не можем указывать армянскому народу, за кого голосовать. Но мы можем в общих чертах описать, что ждет Армению, если ее первым лицом станет Роберт Кочарян. Ее ждет возвращение к изоляции, сворачивание всех проектов сотрудничества, которые обсуждаются сейчас между Баку и действующим правительством Армении. Баку не станет иметь дела с военным преступником, лицом, имевшим прямое отношение к разжиганию сепаратизма, этническим чисткам и оккупации территорий Азербайджана. Такие деятели, как Кочарян, должны уйти в прошлое, если Армения рассчитывает удержаться на ногах в нынешних реалиях. Ей это удастся только в том случае, если будет держаться за Азербайджан. Но тот не подаст ей руки, если к власти вернется сепаратистская кодла. Это исключено.

Теперь о Самвеле Карапетяне. Этот деятель взялся за дело еще более фундаментально, чем Кочарян. Кочарян по сравнению с этим российским миллиардером просто мальчишка, так как не располагает средствами для покупки голосов и сотоварищей с иностранными фамилиями. Однако у Кочаряна есть то, чего нет и не будет у Карапетяна: он имеет конституционное право баллотироваться в премьеры, а Карапетян при всех его миллиардах - нет. Армянам сильно повезет, если Карапетян не окажется у власти, поскольку в случае его прихода и попытки реализовать свою так называемую "предвыборную программу" Армения с высокой вероятностью может столкнуться с войной с Азербайджаном, и эта война точно станет последней.

Карапетян не имеет права избираться премьер-министром или президентом Армении, так как имеет двойное гражданство и не прожил на территории страны требуемый законом срок. В отличие от Рубена Варданяна, который успел подсуетиться и отказаться от российского гражданства, Карапетян считает, что его миллиарды все решат. Преграда в виде Конституции Республики Армения миллиардера не останавливает. Он продолжает тратить огромные средства на организацию помпезной кампании и на формирование не менее помпезной команды, которая Кочаряну и не снилась.

Карапетян, как и другие оппоненты Пашиняна, идут на выборы с обещаниями свести на нет все, что было сделано действующей властью, и начать выстраивать отношения с соседями с чистого листа - на армянских условиях. В этом плане российский миллиардер, рассчитывающий на поддержку Москвы, ничем не отличается от сепаратиста Кочаряна. В Сети опубликованы его "6 обещаний для прочного мира" и состав команды, которая будет их реализовывать. И то, и другое очень примечательно.

В среду партия "Сильная Армения", кандидатом от которой в премьеры является Самвел Карапетян, устроила помпезную презентацию своей программы безопасности с помпезным названием "Сильный мир". Вся кампания миллиардера идет под знаком помпезности. На презентации было заявлено, что "Самвел Карапетян обещает вернуть всех (армян в Карабах - ред.). Племянник миллиардера Нарек Карапетян прямым текстом пообещал от имени дяди большие инвестиции, которые, мол, принесут армянам благоденствие, так как "исторически путь с Востока на Запад пролегал по Армении".

Ну, и самое интересное: "Армия проиграла в войне из-за слабого руководителя. У нас есть историческая возможность изменить реалии".

По всему видно, что в команде Карапетяна точно не задают себе вопроса об отношениях с Азербайджаном, рассчитывая на что-то и на кого-то. Всем известно, что путь с Востока на Запад будет проходить через Армению только с разрешения Баку. Как Карапетян собирается его получить, угрожая Азербайджану войной? Заявления, прозвучавшие на одиозной презентации, содержат не прикрытую угрозу территориальной целостности соседней страны. Мир на условиях армянской стороны абсолютно исключен. Еревану не удалось его добиться и в годы оккупации. Тем более, не стоит обещать что-то подобное армянскому обществу сегодня. Более того, если сегодня благодаря разумной политике Никола Пашиняна Азербайджан в мирном процессе учитывает интересы и соседей, в будущем эти послабления могут быть свернуты. Потому что в идеале Армения должна была быть жестко наказана за свои преступления, а не получать азербайджанский бензин и транзит через азербайджанские границы. И помпезная команда Карапетяна может доиграться.

Давайте заглянем в так называемые "6 обещаний Самвела Карапетяна для крепкого мира", которые правильнее было бы назвать "6 обещаниями для новой войны".

Миллиардер обещает установить "крепкий мир, обеспеченный несколькими гарантами", построить сильную армию, для которой (на свои деньги?) приобретет все самое лучшее и современное, в том числе 10 тысяч дронов, особые системы ПВО и защиты границ. Он также обещает инвестировать лично в оборонную промышленность. Все это для того, чтобы использовать ту самую "историческую возможность изменить реалии", заручившись внешней поддержкой.

Для чего Карапетяну "несколько гарантов крепкого мира"? В настоящее время мирный процесс идет без внешнего вмешательства и давления и его гарантами являются только сами Азербайджан и Армения. США не играют роли гаранта. Найти гарантов, которые помогли бы вернуть ситуацию ко временам до 27 сентября 2020 года, реваншистам будет очень сложно. У армянской стороны тридцать лет было целых три гаранта в лице сильнейших держав, но это не спасло ее от поражения. В сегодняшней геополитической ситуации ни один из прежних гарантов армянских интересов не станет впрягаться за Ереван против Баку. Даже Россия, креатурой которой являются Карапетян с Кочаряном. Внешние игроки заняты, скажем так, на других фронтах. У каждого из них уже есть свои неразрешимые задачи, зачем им чужие?

А теперь посмотрим, кого российский миллиардер приобрел для придания весомости и помпезности своей команде по безопасности. Кочарян нервно курит в стороне. Ему такое не под силу. Сколько бы он и карабахский клан не наворовали в период хозяйничанья в Армении, до капиталов семейства Карапетянов им далеко.

Карапетян купил себе советника по противовоздушной обороне в лице израильского (!) бригадного генерала в отставке Цвика Хаимовича. Хаимович, как сообщается на сайте "Сильной Армении" - бывший командующий Армией ПВО Израиля. Имеет более тридцати лет опыта работы в аэрокосмической и оборонной отраслях. За время службы в ВВС занимал ряд должностей: командующий командным пунктом Школы ПВО, начальник отдела TRADOC (подготовка и доктрина) дивизии ПВО, командующий крылом активной обороны и крылом ПВО. И это еще не все. Израильтянин имеет профессиональный опыт в разработке и внедрении новых систем и технологий, таких, как "Железный купол", "Стрела 3", "Праща Давида", "Концепция беспилотного летательного аппарата" и др.

Сейчас в Армении поговаривают, что в правительстве Карапетяна Хаимович займет место министра обороны. Как этот деятель оказался в команде армянских реваншистов, можно только догадываться. До сих пор армянам не удавалось втягивать в свои провокации израильских специалистов. По реакции зала на презентации в Ереване, можно судить, что и для аудитории миллиардера такое приобретение стало большой неожиданностью. Сам Хаимович на мероприятии поведал, что несколько месяцев назад "встретился с этой сильной командой и, увидев ее потенциал и амбиции, сразу согласился присоединиться"... Да уж, наличия у российского миллиардера "потенциала" невозможно было не заметить. Хаимовичу было сделано предложение, вдохновившее его взяться за ответ Азербайджану "инновационными подходами".

Для дачи советов по спецназу куплен греческий специалист Эфтимис Туртидис. Это бывший боец греческого спецназа, бывший офицер Управления национальной разведки береговой охраны Турции, международный магистр современной тактики обороны, руководитель отдела безопасности, разведки, правоохранительной деятельности и военных дел Университета прогрессивных исследований Греции. Основатель структурированной методологии самообороны и контролируемого вмешательства "Система направленного реактивного контроля" (DRCS), сообщается на сайте карапетяновской партии. Проводил учебные курсы в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. На презентации грек восхвалял "мужество" мужчин и женщин, каждый день защищающих границу, и нес прочую чушь.

А еще есть советник по внешней политике из США Майкл Дарбинян. Был дипломатом, потом присосался к американским и европейским компаниями, занимающимся вопросами безопасности и обороны. Успел поработать на оккупированных территориях Азербайджана как аналитик известной своей разведывательно-провокационной деятельность организации "HALO Trust". А сейчас работает консультантом по рискам и безопасности в некой авторитетной европейской компании.

Примечательно, что в свою команду по безопасности Карапетян не взял никого из проживающих в Армении деятелей. Наверное, для придания ей лишнего веса. Даже военный преступник, сепаратист и "орденоносный" участник оккупационной войны Артур Аванесян проживает сейчас в Канаде. Именно ему поручено возглавить банду.

И снова хочется спросить: на что рассчитывают реваншисты и кого они хотят обмануть? Заморочив головы избирателям иностранными именами и громкими регалиями, обещая молочные реки и кисельные берега, можно получить временный эффект в виде краткосрочной вспышки прежних армянских надежд. Никакие деньги и никакие иностранные имена не помогут армянам вернуться в Карабах на своих условиях, никакой прежний опыт иностранных специалистов не поможет заново внести тему Карабаха в мировую повестку. Их обещания это сделать продиктованы лишь высокими гонорарами, а не знанием реалий. Ориентируйся они в реалиях, многих глупостей, озвученных на презентации карапетяновской партии, н прозвучало бы.

Да, инвестиции Карапетяна могут превратить ее в изолированный от прочего мира, напичканный современным вооружением и милитаризованный до крайности крошечный участок суши. Почему бы нет? Только вот сколько протянет после этого армянская государственность - большой вопрос.