Не так быстро, господа

Автор: Зульфугар Ибрагимов

До парламентских выборов в Армении осталось почти ничего. Выборы будут носить решающий характер для страны, и это понимают и внутри, и за пределами Армении.

Но понимать не значит осознавать.

Если верить опубликованным армянским СМИ цифрам, российский миллиардер Самвел Карапетян почти догнал по популярности Никола Пашиняна. Вернее, его партия "Сильная Армения" наступает на пятки "Гражданскому договору".

Что же, вполне возможно, что маргинальные слои армянского общества, а также пенсионеры, которым карапетяновская партия обещает кренделя небесные, могут в соцопросах высказаться за миллиардера, которому надо во что бы то ни стало обеспечить себе неприкосновенность в Армении.

Оппозиция на радостях отплясывает. Но щенячий восторг преждевременен.

Во-первых, реваншисты забыли спросить мнение хранящего молчание и ни в чем не участвующего большинства. На арене политического цирка постоянно одни и те же лица. Никаких массовых протестов не наблюдается. Премьер со своей командой спокойно кушает пирожки, раздает сердечки и играет на барабанах. О чем это говорит? Это говорит о том, что общественно-политическая ситуация в стране вовсе не такая напряженная, как это хочет представить оппозиция. Все помнят, как вел себя Никол Пашинян в период реальной напряженности.

Во-вторых, в оппозиции никак не могут понять одну простую вещь - Самвел Карапетян не может баллотироваться, так как имеет двойное гражданство. В свое время за такие дела лишился поста президент Армен Саркисян. Согласно конституции РА, руководителем страны не может быть человек, имеющий гражданство другой страны и не живший в Армении в течение определенного срока. С этой точки зрения Карапетян лучше бы смотрелся в качестве кандидата в президенты России. Если рискнет, конечно.

Самое забавное, что к карапетяновской пиар-кампании присоединился Левон Тер-Петросян. Такое впечатление, что этот сданный в архив политик тоже прочитал новости и решил встать на сторону того, у кого больше шансов. У руководимого Тер-Петросяном АНК, например, шансов никаких, и продвигаемому от этой партии Зурабяну стать премьером не светит.

Смешной дедушка Левон сделал запись в Facebook, в которой сказано, что "западные хозяева" действующего премьер-министра Никола Пашиняна рассматривают возможную победу Карапетяна в качестве восстановления российского влияния в Армении, что, считает Тер-Петросян, не входит в их расчеты. Только Карапетян, льстиво указывает экс-президент, сможет объединить общество, и так далее.

А не тот ли это Тер-Петросян, который, будучи президентом РА, хотел, так сказать, диверсифицировать внешнюю политику Армении и избавиться от засилья России? Этот деятель из кожи лез, чтобы добиться внимания Запада, но ему это не удалось, потому что Армения-оккупант никому не пригодилась, кроме Москвы. Никто не хотел брать агрессора под свое крыло, даже на словах распинаясь в большой любви.

Теперь реваншистская оппозиция, к которой, ностальгируя по прошлому, прицепился дедушка Левон, "спасает" Армению, рассчитывая вернуть ее в прошлое.

Под кем быть, конечно, дело самой Армении. Но неплохо бы реваншистам спросить об этом у не подающего голоса большинства.