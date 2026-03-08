Космический букет к 8 Марта

"Роскосмос" опубликовал в своем Telegram-канале фотографии "космического букета", запечатлевшие туманности, сделанные астрофотографом, сообщает Day.Az.

В госкорпорации сообщили, что в объектив попали гигантские звездные "оранжереи", расположенные на расстоянии тысяч световых лет. На опубликованных снимках запечатлены туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа.

Туманность Тюльпан - облако светящегося водорода в созвездии Лебедя(1).

Туманность Розетка - космический цветок диаметром более 100 световых лет, внутри которого рождаются новые звезды (2).

Туманность Ирис - голубое свечение межзвездной пыли (3).

Туманность Сердце - огромная область звездообразования (4).

Туманность Душа - соседка "Сердца", связанная с ней общими потоками газа и единой историей рождения звезд (4).

Как пояснили в Роскосмосе, такие "космические цветы" формируются под воздействием излучения горячих молодых звезд, что заставляет водород светиться яркими розовыми оттенками. В областях, напоминающих лепестки, происходят процессы гравитационного сжатия, приводящие к образованию новых звездных систем.