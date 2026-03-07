https://news.day.az/politics/1820695.html До настоящего времени 300 граждан Азербайджана пересекли границу из Ирана по суше До настоящего времени 300 граждан Азербайджанской Республики перешли из Ирана в Азербайджан сухопутным путем. Как передает Day.Az, об этом говорится в информации министерства иностранных дел Азербайджана.
Согласно сообщению, для обеспечения въезда наших граждан, находящихся в Исламской Республике Иран, по суше Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял соответствующее решение и дал поручения соответствующим государственным структурам.
Отмечается, что ситуация в регионе внимательно отслеживается, и принимаются необходимые меры для эвакуации наших граждан.
