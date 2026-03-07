TCL представила экран, ориентированный на защиту глаз

Компания TCL представила первый AMOLED-дисплей в своей линейке NxtPaper, который ориентирован на снижение нагрузки на глаза и создание более "бумажного" восприятия изображения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на GSMArena.

Ранее технология NxtPaper использовалась исключительно в LCD-панелях, однако теперь компания перешла на AMOLED. Одним из ключевых нововведений стала улучшенная технология Circular Polarizer Light, уровень поляризации которой был увеличен до 90% (по сравнению с 57% у предыдущего поколения). Это позволило значительно снизить блики и отражения внешнего света, которые обычно вызывают зрительную усталость. Для дополнительного уменьшения отражений была внедрена технология нано-матричной литографии.

Экран автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток и окружающих условий. Уровень фильтрации синего света улучшен на 15%, а его общее количество снижено до 2,9%. Минимальная яркость составляет всего 1 нит, что делает устройство удобным для чтения в темное время суток. Также присутствует адаптивный режим чтения, который меняет фон текста в зависимости от освещения.

При этом новинка сохраняет все преимущества полноценной AMOLED-панели. Дисплей обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3, поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает пиковой яркости до 3200 нит, что позволяет использовать устройство даже на ярком солнечном свете.

Компания подтвердила, что первые устройства с новым AMOLED-экраном NxtPaper будут выпущены уже в этом году.