Некоторые университеты выплатили праздничные премии

По случаю 8 Марта - Международного женского дня в ряде университетов Азербайджана женщинам-сотрудницам были выплачены денежные премии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, в связи с этим ректоры университетов подписали соответствующие приказы.

Премии получили сотрудницы следующих вузов:

- Бакинская высшая школа нефти - 300 манатов

- Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) - 150 манатов

- Азербайджанский технический университет - 150 манатов

- Мингячевирский государственный университет - 150 манатов

- Нахчыванский государственный университет - 100 манатов

- Бакинский славянский университет - 100 манатов

- Шекинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета - 100 манатов.