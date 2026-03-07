Некоторые университеты выплатили праздничные премии
По случаю 8 Марта - Международного женского дня в ряде университетов Азербайджана женщинам-сотрудницам были выплачены денежные премии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, в связи с этим ректоры университетов подписали соответствующие приказы.
Премии получили сотрудницы следующих вузов:
- Бакинская высшая школа нефти - 300 манатов
- Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) - 150 манатов
- Азербайджанский технический университет - 150 манатов
- Мингячевирский государственный университет - 150 манатов
- Нахчыванский государственный университет - 100 манатов
- Бакинский славянский университет - 100 манатов
- Шекинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета - 100 манатов.
