https://news.day.az/society/1820588.html

Некоторые университеты выплатили праздничные премии

По случаю 8 Марта - Международного женского дня в ряде университетов Азербайджана женщинам-сотрудницам были выплачены денежные премии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeni Sabah, в связи с этим ректоры университетов подписали соответствующие приказы. Премии получили сотрудницы следующих вузов: