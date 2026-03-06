Президент Ильхам Алиев поблагодарил Эди Раму за поддержку после иранских ударов по Нахчывану

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за поддержку Азербайджана после иранских ударов беспилотниками по Нахчывану.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице Президента Ильхама Алиева в социальной сети Х.

"Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за непоколебимую поддержку, оказанную Азербайджану после ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике со стороны иранского государства. Наш народ высоко ценит твердую позицию, солидарность и единство, которые вы продемонстрировали", - говорится в сообщении.