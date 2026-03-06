Обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между ЦБА и ЦТП-КЦАМ

Обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Региональным центром развития потенциала для региона Кавказа, Центральной Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, первый заместитель председателя ЦБА Элияр Маммедъяров встретился с директором ЦТП-КЦАМ Холгером Флоркемайером.

В ходе встречи были подробно обсуждены существующие формы сотрудничества между Центральным банком и ЦТП-КЦАМ, а также перспективы его дальнейшего развития, включая программы технической помощи, предоставляемые ЦТП-КЦАМ, и возможности, которые они предлагают.

Отметим, что ЦТП-КЦАМ является центром технической помощи, созданным в рамках сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ), стран-участниц и партнеров по развитию. Организация реализует инициативы по расширению деятельности МВФ с целью поддержки формирования более сильных политических рамок и институтов в регионе, выявления новых и инклюзивных источников экономического роста, а также повышения экономического потенциала региона.