https://news.day.az/economy/1820471.html Правительство Азербайджана создало очень благоприятную среду для инвестирования - bp Правительство Азербайджана создало очень благоприятную среду для инвестирования. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли. "Делается все для того, чтобы развивать бизнес. Это дает импульс еще большему развитию экономики страны", - сказал он.
Кристофоли отметил, что бизнес bp в регионе занимает важную роль в деятельности компании во всем мире.
"И с финансовой точки зрения наш бизнес в регионе очень важен для компании", - добавил он.
