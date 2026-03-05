Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 марта Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Объединенных Арабских Эмиратов осудил атаку Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку.

Глава нашего государства поблагодарил Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок.

Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.

Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.