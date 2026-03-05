Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Израиля
Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Израиля.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в социальной сети X.
Он заявил, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым осудил "преднамеренную и открытую агрессию Ирана против Азербайджана".
Саар отметил, что это абсолютно неприемлемо.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.
