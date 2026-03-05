https://news.day.az/world/1820261.html Карапетяна оставили под домашним арестом Антикоррупционный суд Армении отклонил жалобу защиты бизнесмена Самвела Карапетяна, и он останется под домашним арестом. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян. Отметим, что в январе суд принял решение продлить срок домашнего ареста Самвела Карапетяна.
Карапетяна оставили под домашним арестом
Антикоррупционный суд Армении отклонил жалобу защиты бизнесмена Самвела Карапетяна, и он останется под домашним арестом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.
Отметим, что в январе суд принял решение продлить срок домашнего ареста Самвела Карапетяна.
