Карапетяна оставили под домашним арестом

Антикоррупционный суд Армении отклонил жалобу защиты бизнесмена Самвела Карапетяна, и он останется под домашним арестом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.

Отметим, что в январе суд принял решение продлить срок домашнего ареста Самвела Карапетяна.