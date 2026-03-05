Стали известны имена пострадавших при атаке иранских дронов по Нахчывану
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила имена пострадавших при атаке иранских дронов по Нахчывану.
Как передает Day.Az, это сотрудники, несшие службу в аэропорту Нахчыван:
- Велиeва Рейхана Сабир кызы (1986 года рождения),
- Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу (1996 года рождения),
- Аскеров Мехди Матлаб оглу (1996 года рождения),
Пассажир, ожидавший посадки на рейс:
- Джафаров Асад Видади оглу (1998 года рождения).
"Пострадавшим была оказана соответствующая медицинская помощь, в настоящее время они продолжают лечение в больнице под наблюдением врачей", - добавили в ведомстве.
Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.
Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.
В результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четыре гражданских лица.
