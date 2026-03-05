Президент Ильхам Алиев: Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана

Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела стали гражданские объекты. Иран трусливо обстрелял Нахчыванский международный аэропорт, здание терминала, школу и другие направления. Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто это совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Это не первый случай, когда Иранское государство совершает террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев. Все мы хорошо помним, как некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране подверглось террористическому акту. Напавшее на посольство лицо, действовавшее по инструкции иранских спецслужб, совершило кровавый теракт против азербайджанских граждан. В результате один гражданин погиб, а другой был тяжело ранен. Должен также отметить, что безоружный представитель спецслужб Азербайджана обезвредил террориста, вооруженного автоматом Калашникова, "коктейлем Молотова" и топором. У нас и тогда не было сомнений, что это совершило Иранское государство. Потому что этот теракт как внутри, так и вокруг посольства длился около 40 минут. За эти 40 минут ни один сотрудник службы безопасности, полиции не приблизился к посольству. Ясно, что этот террористический акт был заказан на самых высоких руководящих уровнях государственных структур Ирана с целью запугать Азербайджан, осуществить грязная деяния против него. Как вы знаете, тогда Азербайджан очень жестко отреагировал на этот инцидент, посольство Азербайджана было эвакуировано из Ирана, и все дипломатические отношения были приостановлены. Иранская сторона была вынуждена извиниться перед нами, признать свою вину. Исполнителю этого террористического акта по нашему настойчивому требованию было назначено самое суровое наказание. Иранское государство, которое долгое время даже не проявляло никакого интереса к исполнению этого наказания и пыталось спасти преступника, было вынуждено казнить террориста на глазах у представителей Азербайджана. На этот раз ответ будет таким же. Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. Нашим Вооруженным силам было поручено подготовить и осуществить ответные меры.

Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше. Действительно, летом прошлого года и в последующий период в Иране против нас выдвигались необоснованные обвинения. Контролируемые государственными органами медиа ресурсы вели грязную клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы опорочить Азербайджан и изменить мнение наших соотечественников, проживающих в Иране. Потому что они прекрасно знают, что сегодня независимое Азербайджанское государство является местом надежды для многих азербайджанцев, проживающих в Иране. То есть целью было опорочить нас, оклеветать нас, дискредитировать нас перед иранской общественностью. Потому что для этого не было никаких оснований. Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает. Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом. Эти бесчестные люди, совершившие данный террористический акт, пожелают об этом. Наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности. Как только произошли недавние события, мы направили им сообщение, выразили соболезнования. Министр иностранных дел по моему указанию поговорил со своим коллегой. Я посетил их посольство для того, чтобы выразить им соболезнования и высказать свою позицию. Хотя кроме меня ни один глава государства не ходил ни в одно посольство Ирана. То есть недооценивать это, приуменьшать значение произошедшего, вести себя как низкие, неблагодарные люди никому не делает чести. Эти люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют об этом. Пусть они не испытывают нашу силу. Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату. Поэтому необходимо подготовить план действий по этому вопросу. Все указания даны. Посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, будет вручена нота протеста и предприняты другие дипломатические шаги. Даны соответствующие указания, связанные с границей.

Также должен отметить, что сегодня утром мне сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане, поскольку у них нет для этого возможности. Меня проинформировали. Я немедленно дал указание оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что готовы оплатить все это. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в такое трудное время, то когда должны это сделать? И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрется с их уродливых лиц. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши Вооруженные силы - Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока все.

Мы будем информировать азербайджанский народ о ходе этих процессов. Заявление Министерства обороны уже опубликовано в прессе. Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак".