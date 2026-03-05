Наступление весны и праздника Новруз - это время новых начинаний, ремонта дома, путешествий или особенных подарков для близких. Когда планов много, а расходы растут, потребность в дополнительной финансовой поддержке становится неизбежной. Учитывая пожелания своих клиентов, Yelo Bank обновил условия по кредитам наличными!

Теперь каждый, кто хочет воплотить свои идеи в жизнь, может получить сумму до 50 000 AZN с процентной ставкой всего от 8,9% годовых и сроком погашения до 59 месяцев.

Это предложение - отличная возможность не только осуществить новые мечты, но и объединить свои кредиты из других банков в одном месте - в Yelo.

Для тех, кто ценит время, Yelo Bank полностью оцифровал процесс получения кредита. Ты можешь обратиться в любое отделение банка или подать заявку через приложение Yelo App, получив кредит онлайн всего за несколько минут.

Не откладывай мечты на потом. Самое время действовать и реализовать свои весенние планы вместе с Yelo!

Хочешь получить кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



