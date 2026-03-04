В Иране определены кандидаты на должность Верховного лидера.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Совета экспертов Ирана Сейид Ахмед Хатами в комментарии местным СМИ.

По его словам, мнения членов Совета экспертов относительно кандидатуры Верховного лидера уже изучены, и совет близок к принятию решения.

Хатами отметил, что в настоящее время в условиях войны продолжается законная процедура, и в соответствующее время Верховный лидер будет избран.

"У противоположной стороны было две основные цели. Первая - нанести удар по Верховному лидеру, и, к сожалению, это было осуществлено. Вторая цель - нанести удар по Совету экспертов. Исходя из этого, шаги предпринимаются осмотрительно", - подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.