Пенсии выплатят раньше

В марте в связи с праздниками пенсии будут выплачены раньше обычного срока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе пенсии за март будут выплачены 6 марта.

Затем, согласно графику, в остальных регионах страны будут выплачены пенсии за текущий месяц, а также пенсии лицам, имеющим право на льготное пенсионное обеспечение.

Отметим, что с этого года индексация и повышение пенсий распространяются на всех пенсионеров (в том числе на военных пенсионеров, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть на 1,1 миллиона человек. Для обеспечения этих повышений дополнительно выделено 640 миллионов манатов в год. Пенсионные капиталы, учтенные на индивидуальных счетах застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2026 года, также были проиндексированы и увеличены на 5,6 процента - в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.