https://news.day.az/society/1819832.html Кяльбаджарцы спустя долгие годы впервые отметили "Од чершенбеси" - ФОТО - ВИДЕО Кяльбаджарцы спустя долгие годы впервые отметили на родной земле "Од чершенбеси" - второй из праздничных вторников в преддверии Новруза. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в вечерние часы в городе Кяльбаджар был зажжен праздничный костер.
Жители, собравшись вокруг костра, вместе отметили второй вторник Новруза и разделили радость встречи прихода весны на родной земле впервые за 33 года. На церемонии прозвучали песни, посвященные Новрузу, вокруг костра водили традиционный танец "Яллы".
