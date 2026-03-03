Кяльбаджарцы спустя долгие годы впервые отметили "Од чершенбеси"

Кяльбаджарцы спустя долгие годы впервые отметили на родной земле "Од чершенбеси" - второй из праздничных вторников в преддверии Новруза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в вечерние часы в городе Кяльбаджар был зажжен праздничный костер.

Жители, собравшись вокруг костра, вместе отметили второй вторник Новруза и разделили радость встречи прихода весны на родной земле впервые за 33 года. На церемонии прозвучали песни, посвященные Новрузу, вокруг костра водили традиционный танец "Яллы".