Глава МИД Франции поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан из Ирана

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Французской Республики Джейхуном Байрамовым и Жан-Ноэлем Барро.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию в сфере безопасности и нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке.

Министры отметили, что дальнейшее обострение ситуации в регионе создает серьезные риски для региональной и международной безопасности, и подчеркнули важность восстановления дипломатических усилий и диалога.

Французский министр выразил благодарность Азербайджану за оказанную поддержку в процессе эвакуации граждан Франции из Исламской Республики Иран в сложившихся непростых условиях и отметил важность сотрудничества в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и перспективах дальнейшего сотрудничества. Было подчеркнуто значение продолжения диалога в сферах, представляющих взаимный интерес, в соответствии с результатами встречи президентов двух стран в Копенгагене.

Министры обсудили также другие региональные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.