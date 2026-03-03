Инвестиции в Южный газовый коридор уже окупаются

Инвестиции в Южный газовый коридор (ЮГК) уже оправдывают себя, и диалог с Европейским союзом по вопросу расширения проекта продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Баку в рамках 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Южный газовый коридор - это долгосрочный проект стратегического характера. Безусловно, все инвестиции, направленные в этот проект, уже окупаются, и он имеет для нас особое значение. Несомненно, это стратегический проект, приносящий нашей стране значительные доходы. В будущем мы хотим его дальнейшего расширения и с этой целью ведем обсуждения с Европейским союзом", - подчеркнул министр.