Израиль нанес удар по месту голосования Совета экспертов Ирана

Израиль атаковал место голосования Совета экспертов Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, Израиль нанес удар по месту, где 88 членов Совета экспертов Ирана голосовали за выбор следующего верховного лидера.

Согласно информации, собрание проходило в городе Кум, и здание, где оно проводилось, было полностью разрушено. Хотя не все члены Совета находились на месте лично, нападение произошло во время подсчета голосов.

Иранское государственное телевидение IRIB сообщает, что здания были эвакуированы заранее, и о жертвах не поступало информации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.