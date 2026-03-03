Состоялось заседание Временного руководящего совета Ирана

Сегодня прошло третье заседание Временного руководящего совета Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, на заседании присутствовали Президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель судебной системы Голамхуссейн Мохсени Эджеи и член Совета экспертов Алиреза Арафи.

Согласно информации, первые два заседания Временного руководящего совета состоялись в последние несколько дней.

Отметим, что Временный руководящий совет был создан после смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи в соответствии с конституцией. Совет будет работать до избрания нового лидера Советом экспертов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.