На одной из улиц в Баку будет ограничено движение

4 марта в Хатаинском районе Баку на участке улицы Сулеймана Везирова - от улицы Фазаила Байрамова до улицы Сянана Керимова - движение транспортных средств будет частично ограничено.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что причиной ограничения станут ремонтные работы, которые будут проводиться на данной территории с 08:00 до 22:00.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на указанном участке, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.