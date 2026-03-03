Удары США и Израиля преследовали цель оставить диппредставительства без защиты

Военные авиаудары США и Израиля по Ирану были направлены на то, чтобы оставить без защиты дипломатические представительства иностранных государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, с этой целью ракетному удару подверглось здание управления дипломатической полиции Ирана.

Охрану представительств иностранных государств в Иране осуществляет дипломатическая полиция Правоохранительных сил страны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.