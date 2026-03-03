На этой территории появятся новые дороги и тоннели

В рамках Государственной программы "Совершенствование транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах на 2025-2030 годы" предпринимаются важные шаги по устранению существующих проблем с транспортом. Программа предусматривает модернизацию инфраструктуры, продвижение альтернативных транспортных решений и расширение охвата общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, в некоторых пригородных районах Баку наблюдается высокая плотность населения, а существующая сеть дорог, построенная много лет назад, не удовлетворяет потребности жителей. В последние годы быстрый рост населения и расширение жилой застройки в Хырдалане увеличили нагрузку на основные дороги. Сейчас в этом районе проживает более 300 000 человек.

Хотя у жителей Хырдалана есть несколько выездов на дорогу М1 - Баку-Сумгайыт, этого недостаточно для удовлетворения высокого спроса и нагрузки на М1. Проходящая вокруг района железная дорога и расположенное в северо-западной части водохранилище Джейранбатан физически ограничивают строительство новых дорог. Из-за этих ограничений пассажиры и водители вынуждены использовать уже перегруженную трассу М1, а внутри города из-за плотного трафика движение занимает много времени.

Согласно Государственной программе, в Хырдалане будут построены три туннеля под железной дорогой, соединяющие город с дорогой М4 - Баку-Шамахы. Это устранит необходимость жителей использовать только дорогу Баку-Сумгайыт и создаст удобные альтернативные маршруты.

Другой важной частью проекта станет Хырдаланская железнодорожная станция. Один из новых выездов будет организован рядом со станцией, а перед станцией планируется строительство современного транспортного узла. Это повысит эффективность движения к станции и расширит охват общественного транспорта.

Масштабные инфраструктурные проекты принесут Хырдалану новые возможности для передвижения и удобства. Новые маршруты также создадут важные альтернативы для жителей поселков Хокмали, Сулутепе, Ходжасан, Мушфигабад и 28 Мая, а также улучшат доступ к университетам в окрестностях.

Кроме того, в целях регулирования движения планируется строительство новой дороги, соединяющей Хырдалан - М1 - Масазыр-Новханы, модернизация развязки в Хырдалане и организация выезда с М1 на М4 в направлении Шамахы через туннель.

В настоящее время проекты находятся на стадии подготовки, а по одному из направлений уже начаты строительные работы. Ожидается, что реализация всех проектов будет завершена в период с 2027 по 2030 годы.