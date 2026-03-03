Проект TRIPP - важная веха в укреплении связи Восток-Запад в регионе

Проект TRIPP, реализуемый администрацией Трампа во имя международного мира и процветания, является важной вехой в укреплении структурной устойчивости связи Восток-Запад в нашем регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

Он отметил, что этот маршрут, задуманный как интегрированный коридор, включающий энергетическую инфраструктуру, создаст новые возможности для потоков нефти, природного газа и электроэнергии между Центральной Азией, Азербайджаном, Турцией и европейскими рынками.

"Помимо укрепления существующих энергетических связей, эта инициатива также открывает новые перспективы для передачи экологически чистой энергии и интеграции низкоуглеродных энергетических систем. За счет диверсификации маршрутов, повышения устойчивости системы и региональной взаимозависимости этот проект еще больше укрепит роль Среднего коридора как стратегической платформы и внесет вклад в долгосрочную энергетическую безопасность и устойчивое экономическое развитие, укрепив позиции нашего региона как развивающегося энергетического центра", - сказал он.