Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 725 человек

Продолжается эвакуация из Ирана граждан Азербайджана и других стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 8:00 28 февраля по 14:00 3 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 725 граждан разных стран.

Среди них 165 граждан Азербайджана, 224 граждан Китая, 127 граждан России, 71 гражданин Пакистана, 66 граждан Таджикистана, 18 граждан Саудовской Аравии, 7 граждан Грузии, 6 граждан ОАЭ, 6 граждан Словакии, 5 граждан Сербии, 4 гражданина Иордании, 3 гражданина Катара, 3 гражданина Бангладеш.

В списке также по 2 гражданина из Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана, Турции, Ирана. Эвакуировано по 1 человеку из числа граждан Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.